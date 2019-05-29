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РИА Новости

Катастрофа Индии не состоялась. Моди — это надолго

Вчера, 08:00
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© REUTERS / Adnan Abidi Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
© REUTERS / Adnan Abidi
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Нарендра Моди и его партия (БДП — Бхаратия джаната парти) останутся у власти еще на пять лет. Мир и дальше будет многополярным, сложным и плохо предсказуемым. Таковы довольно неожиданные итоги выборов, которые в несколько этапов шли в этой громадной (1,3 миллиарда человек) стране с 11 апреля, а голоса там считали до минувшего четверга.
Неожиданными итоги оказались потому, что не только оппозиция (партия Ганди и Неру "Индийский национальный конгресс"), но и ее друзья по всему либерально-глобалистскому миру настолько хотели поражения Моди, что в итоге убедили себя и аудиторию в том, что поражение это неизбежно. И вдруг оказывается, что случилось "настоящее цунами", БДП, наоборот, укрепила свои позиции, получив в парламенте больше мест, чем в 2014 году. И завоевала штаты, где раньше проваливалась.
Разбираться во внутренних механизмах продолжающейся индийской революции или перестройки — завораживающее и поучительное занятие, но внешнему миру интереснее Индия как часть глобальной тенденции на укрепление и возрождение множества национальных государств.
Давайте посмотрим, что произошло бы, если бы Моди проиграл. Его оппоненты увлеклись технологиями цветных революций, заранее требуя пересчета голосов и прочих разбирательств методики проведения выборов. До этого они пытались проиграть заезженный диск "коррупции" и так далее. Но индийцы, анализируя причины провала конгрессистов, хорошо видят, что у этой партии не было какой-то внятной программы. А у команды Моди программа и идеология есть: это возрождение национальных ценностей великой страны вместо ценностей общечеловеческих и на основе этого возрождения — дальнейший подъем экономики страны, ее модернизация.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
23 мая, 16:07
Эксперт объяснил победу партии Моди на выборах в Индии
И вот представим, что оппозиция оказалась бы у власти в такой ситуации, – и Индия на долгие годы погрузилась бы в застой и неопределенность, и ей было бы никак не до внешней политики и вообще не до какой-либо внятной стратегии. По сути, страна ушла бы в себя в эпоху, когда мир меняется с удивительной скоростью.
А ведь речь идет о третьей державе после Китая и США, если говорить об объеме ее экономики. И заодно это держава, из-за позиции которой мир никак не может вернуться к эпохе холодной войны (это когда конкурируют два лагеря — американский и китайский вместо советского). Индия же этому разделению вполне сознательно мешает, с самого начала правления Моди стараясь поместиться ровно между Китаем и США.
С одной стороны, Индия — участник объединения Quad (вместе с Австралией, Японией и США), которое выглядит как антикитайский союз. Именно для этой страны было придумано нечто, называемое "Индо-Тихоокеанским регионом", объединившее два океана под лозунгом "свободы судоходства". С другой стороны, именно Индия (и во вторую очередь — Япония) тормозит в этой четверке излишний энтузиазм США по части провоцирования Китая.
Одновременно Индия — чуть не единственная азиатская страна, демонстративно не участвующая в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Повод к ее бойкоту в том, что сооружение портов и дорог в рамках этой инициативы включает не просто нелюбимый Индией Пакистан, а территории, которые Индия у Пакистана оспаривает.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Но на самом деле дело не в территориальных спорах. Просто у внешней политики Моди главная проблема — это не оказаться подмятой под экономическую и прочую мощь Китая, попытаться стать равной Китаю силой в Азии и в мире. А это сложно, так как Китай просто больше и сильнее. Но при этом индийцы хорошо понимают, что для развития их экономики лучший партнер — именно Китай.
Поэтому при Моди два азиатских гиганта успешно сближаются. Они благополучно урегулировали пограничный конфликт в Гималаях, выправили в пользу Индии торговый дисбаланс, увеличили объем экономических и культурных связей. То есть общая идеология "Пояса и пути" в их случае тоже работает, несмотря на формальное неучастие Индии во всяческих форумах и прочих демонстрациях единства партнеров по этой затее.
Одновременно команда Моди, которую очень не любят американские демократы (друзья последних — это конгрессисты во главе с семьей Ганди), с трудом, но дружит с республиканцами и Дональдом Трампом. Однако среди задач нового срока Нарендры Моди его идеологи называют следующее: надо вывернуться из-под нефтяного кризиса, возникающего из-за попыток США не дать никому покупать иранскую нефть. А Индия это очень даже делает. Надо также иметь дело с ситуацией, когда США выкручивают руки вообще всем, партнерам и противникам, в ходе торговых войн. Ну, а с Китаем эта американская война — уже давно не только торговая, и Индии она опять же не нужна: в Дели хотели бы брать лучшее и от той, и от другой стороны, а не записываться только в один "лагерь".
Есть люди, которые делят мир на страны дружественные России и не очень. Но мир, к сожалению или к счастью, куда сложнее — и еще усложняется. Национальные лидеры, повсеместно выигрывающие сейчас выборы, не обязательно любят Россию (хотя и не обязательно ее не любят). Они не слишком любят и друг друга, вдобавок стараются показывать свою силу и независимость. Но в любом случае мир национальных государств для нас куда более приемлем и понятен, чем американский по сути мир "глобальных ценностей и правил". Так что новости из Индии в данном случае могут только радовать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
29 апреля, 15:43
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Нарендра МодиБхаратия Джаната ПартиИндияАвторы
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