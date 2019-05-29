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РИА Новости

Почему США проиграли ядерную гонку России и Китаю

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Seth WenigАтомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
© AP Photo / Seth Wenig
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Число атомных электростанций в США неуклонно сокращается. В конгрессе беспокоятся: Россия и Китай формируют новый ландшафт ядерной энергетики, и как минимум до 2025 года их догнать не удастся. О перспективах Вашингтона в этой стратегически важной сфере — в материале РИА Новости.

Массово закрываются

В ближайшие семь лет в США планируют остановить 12 атомных реакторов общей производительностью 11,7 гигаватт (ГВт), сообщило Управление энергетической информации страны (EIA).
Чтобы компенсировать эти потери с помощью альтернативной энергетики, потребовалось бы почти 36,5 миллиона солнечных батарей или около пяти тысяч ветровых турбин. Это нереально.
Атомных электростанций в США все меньше. В 2014-м остановили АЭС Vermont Yankee в округе Уиндем вблизи Спрингфилда, в 2017-м — АЭС Clinton на берегу одноименного водохранилища. В сентябре 2018-го работу закрыли старейшую АЭС страны — Oyster Creek в Нью-Джерси.
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В июне остановят АЭС Pilgrim в штате Массачусетс, проработавшую 43 года. Это решение компания-оператор электростанции Entergy Сorporation приняла еще четыре года назад, назвав его "невероятно трудным", вызванным "финансовой нежизнеспособностью проекта".

"Снижение цен на природный газ способствовало увеличению ожидаемых финансовых потерь компании. Стало ясно, что продолжать дальше эксплуатацию АЭС невыгодно", — говорится в заявлении руководства Entergy.

На очереди АЭС Palisades на озере Мичиган, Indian Point в 40 километрах от Нью-Йорка и FitzPatrick на берегу Онтарио. Причины те же: усиление конкуренции со стороны природного газа и возобновляемых источников энергии.
Эксперты констатируют: остановка нескольких АЭС в течение нескольких лет — явное свидетельство проблем в отрасли.
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Капли о былом

На то, что американская атомная энергетика подвергается "серьезным испытаниям", обратили внимание конгрессмены Майк Крапо и Шелдон Уайтхаус.

"Если США не восстановят мировое лидерство в отрасли, его захватят другие. Сегодня на Россию и Китай приходится более 60 процентов строящихся атомных станций по всему миру. Учитывая проблемы изменения климата, геополитические риски и угрозы национальной безопасности, мы не можем позволить странам-конкурентам определять ландшафт ядерной энергетики", — указывают парламентарии на сайте СNBC.

Как сообщило Управление энергетической информации, в ближайшие годы в эксплуатацию вводят только два реактора в третьем и четвертом энергоблоках на АЭС Vogtle в Джорджии — в 2021 и 2022 году. По данным EIA, их совокупная мощность не способна компенсировать остановку 12 реакторов к 2025 году.
© AP Photo / Mary Ann ChastainАЭС Vogtle в штате Джорджия, США
АЭС Вогтль в штате Джорджия, США
© AP Photo / Mary Ann Chastain
АЭС Vogtle в штате Джорджия, США
Американцы надеются на следующее поколение ядерных реакторов и новые технологии в отрасли. Конгресс уже одобрил два законопроекта: об инновационных возможностях ядерной энергии (NEICA), об атомной инновации и модернизации (NEIMA).
Крапо и Уайтхаус предлагают еще один документ — о лидерстве в отрасли. "Законопроект обозначит дополнительные механизмы финансирования следующей волны усовершенствованных ядерных реакторов и разработку ​национальной стратегии в этой области. Эти меры станут большой победой американской атомной промышленности", — утверждают они.
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Наверстать упущенное

Впрочем, только законотворчеством проблему не решить, поскольку западные компании утратили ключевые компетенции в строительстве атомных электростанций. Свидетельством тому — заключенный еще в нулевые контракт Westinghouse на восемь реакторов в Китае. К строительству четырех приступили практически одновременно в 2009-2010 годах, а сроки введения в эксплуатацию неоднократно срывались из-за все новых технических проблем.
В январе этого года возникли сложности с главными циркуляционными насосами (ГЦН) на станции Sanmen, и американцы поставили в Китай шесть дополнительных, резервных насосов. То есть никаких других решений, кроме замены ГЦН (которые по проекту должны проработать 60 лет), американские конструкторы предложить не могут.
У второго ведущего западного строителя АЭС, французской Areva, дела не лучше. Компания уже десять лет не может закончить третий блок АЭС "Олкилуото" в Финляндии. Его планировали запустить в коммерческую эксплуатацию в 2009 году, переносили даты на 2013, 2015 и 2018 годы, стоимость проекта выросла втрое — с трех до девяти миллиардов евро. За срыв сроков французам пришлось выплатить заказчику 450 миллионов евро компенсации.
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Аналитик: путь вывода Areva из кризиса похож на интеграцию в РосатомеРанее французские эксперты отмечали, что российская госкорпорация "Росатом" - пример глобальной интегрированной компании, успешно завоевывающей мировые атомные рынки.
В результате мировыми лидерами в строительстве АЭС сегодня считаются Россия, Китай и Южная Корея.
"Китайцы могут предложить более привлекательные соглашения с экономической точки зрения. Россияне, вероятно, будут продвигать возможность локализации цепочки поставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудников и операторов. Другие поставщики не способны предложить базовый пакет услуг, подобный российскому", — заявил в апреле в интервью саудовскому онлайн-изданию Sabq один из ведущих мировых экспертов в атомной энергетике, бывший председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты общин парламента Великобритании Тим Йеоони.
"Росатом" — крупнейший в мире производитель ядерных реакторов. Компания управляет 35 атомными электростанциями в России общей мощностью 28 ГВт. За последние годы "Росатом" построил шесть реакторов в Индии, Иране и Китае, строит еще девять в Турции, Белоруссии, Индии, Бангладеш и Китае.
Госкорпорация в прошлом году на строительстве АЭС за рубежом и обслуживании действующих энергоблоков заработала 6,5 миллиарда долларов. В портфеле "Росатома" сейчас проекты 36 блоков АЭС в 12 странах.
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Прибрали к рукам

Вашингтон всеми силами препятствует российской экспансии. В марте администрация Трампа одобрила план, цель которого — расширять сотрудничество на ранней стадии со странами, заинтересованными в атомной энергетике.
Госдепартамент намерен договариваться с потенциальными заказчиками еще до того, как они задумаются о приобретении ядерного реактора. Это должно обеспечить США лидерство.
Впрочем, сами американские чиновники в отрасли сомневаются в том, что изменить расклад сил на мировом рынке реально: получить контракты очень непросто.

"Мы растеряли огромный потенциал. Когда-то мы контролировали 90 процентов глобального рынка. Теперь у нас в лучшем случае 20 процентов, — констатировал Эд Макгиннис, первый заместитель министра энергетики США по вопросам атомной энергии. — Большинство крупных сделок на 80-100 лет в области ядерной энергетики, заключаемых за рубежом, принадлежат российским, китайским и другим государственным корпорациям".

Одно из главных препятствий для амбициозных планов Вашингтона в атомной сфере — тотальная зависимость от импорта урана. По оценкам экс-министра энергетики Спенсера Абрахама, в этом году урана, добытого в стране, не хватит даже для одного из 98 действующих в США реакторов.
А более 40 процентов ядерного топлива, загружаемого в американские реакторы, поставляет Россия.
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Шелдон УайтхаусWestinghouse ElectricРосатомКитайРоссияСША
Популярные комментарии
"А более 40 процентов ядерного топлива, загружаемого в американские реакторы, поставляет Россия." Ну вот и все, перестанем давать США уран, придется им свои ядрены бомбы разбирать потихоньку, там глядишь и атомные корабли, авианосцы и подводные лодки встанут... так и победим мирового гигимона. :)
29 мая, 09:12
Комментатор ТВ
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