Процедура выборов президента Латвии

В соответствии с Конституцией Латвийской республики (1922), президент страны избирается Сеймом (парламентом) сроком на четыре года.

Одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более восьми лет подряд.

Президентом может быть избран полноправный гражданин Латвии, достигший возраста 40 лет, не имеющий двойного гражданства.

Не может быть избрано президентом лицо с ограниченной дееспособностью, отбывающее наказание в местах лишения свободы, осужденное за умышленное уголовное преступление (за исключением реабилитированных лиц), имеющее опыт работы в органах безопасности, разведки и контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств и др. Полный перечень ограничений содержится в статье 3 "Закона о выборах президента" (2007).

Кандидаты подают письменное заявление в президиум парламента не ранее, чем за 60 дней и не позднее, чем за 55 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Кандидаты вносятся в избирательный бюллетень в порядке подачи заявлений.

Заседание Сейма для выборов нового президента должно быть созвано не ранее, чем через 40 дней и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока полномочий действующего президента. Президент избирается открытым голосованием. Голосованию предшествуют дебаты кандидатов

Для победы кандидат должен заручиться поддержкой не менее 51 члена парламента.

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то проводятся повторные выборы. Кандидаты на новые президентские выборы должны быть выдвинуты не позднее, чем через пять дней после последнего тура выборов.

В случае проведения повторных выборов президиум Сейма созывает заседание не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 15 дней после последнего тура выборов.

Если в результате повторных выборов ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов, проводится повторное голосование . Количество туров не ограничено – они будут проводиться до того момента, пока один из кандидатов не наберет не менее 51 голоса. Начиная со второго тура, можно выдвигать новых кандидатов.

Внеочередные выборы президента могут быть проведены при подаче в отставку, смерти или снятии с должности действующего главы государства.

Если истечение срока полномочий парламента делает невозможным соблюдение сроков проведения выборов президента, то он избирается вновь избранным Сеймом. В этом случае список кандидаты должен быть представлен в президиум не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 15 дней после первого дня работы вновь избранного Сейма. Заседание может быть проведено не ранее, чем через 20 дней и не позднее, чем через 30 дней после первого дня работы нового Сейма.

Новоизбранный президент Латвии, принимая обязанности, должен принести присягу на заседании Сейма. День принесения присяги определяется парламентом.

Если новоизбранный президент отказывается дать торжественное обещание в сроки, установленные президиумом Сейма, то проводятся новые президентские выборы. В этом случае срок подачи кандидатур и день выборов также определяются президиумом.