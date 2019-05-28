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РИА Новости

Facebook удалил более 50 "недостоверных" аккаунтов из Ирана

Вчера, 23:46
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американская компания Facebook во вторник сообщила об удалении более 50 "недостоверных" аккаунтов, связанных с Ираном.
"Сегодня мы удалили 51 аккаунт в Facebook, 36 страниц, семь групп и три аккаунта в Instagram, вовлеченных в недостоверное поведение и созданных в Иране. Люди, которые стоят за этой активностью, которая также была замечена на других интернет-платформах и вебсайтах – дезинформировали людей о том, кем они являются и что они делают", - говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте.
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По данным компании, владельцы аккаунтов представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, репортерами, учеными, иранскими диссидентами и другими публичными фигурами. Как отметили в Facebook, страницы велись на английском или арабском языке и "не специализировалась на определенной стране, хотя некоторые страницы фокусировались на США и Великобритании".
Также отмечается, что при этом в сообщениях на этих страницах обсуждались публичные деятели, политика Вашингтона и Лондона, сепаратистские движения США, ислам, арабские меньшинства в Иране и влияние Саудовской Аравии на Ближний Восток. В компании подчеркнули, что аккаунты удаляются не на основе содержащегося контента, а только на основе поведения.
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