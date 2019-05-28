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РИА Новости

Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"

Вчера, 23:35
17610
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.

"Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность <...>", — сказал Макрон.

Президент РФ Владимир Путин
17 апреля, 16:20
Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"
Он добавил, что в скором времени планирует провести диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, и также не исключил возможность визита в Киев.
Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский общается с журналистами после сдачи анализа на алкоголь и наркотики в киевской клинике Евролаб. 5 апреля 2019
8 апреля, 17:32
Мнение: у Зеленского могут быть "варианты возможностей" по отношению к РФВ Кремле ответили на готовность лидера украинской президентской гонки Владимира Зеленского к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что украинской стороне необходим реалистичный подход к решению проблем.
Перед этим спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле. По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения Минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Эммануэль МакронФранцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я вот не пойму,если французы с бельгийцами поссорятся,или немцы с австрийцами,они русских разбираться позовут?Будет славянский формат для решения их споров?
29 мая, 00:08
Коля Тряпкин
1041001
Я тоже готов, хочу и организую встречу в "Нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия и предоставиться возможность.
29 мая, 00:50
Alexey U.
390100
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