Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.

"Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность <...>", — сказал Макрон.

Он добавил, что в скором времени планирует провести диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, и также не исключил возможность визита в Киев.

Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.

Перед этим спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле. По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения Минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.