В США один человек погиб в результате торнадо, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в американском штате Огайо, сообщает телеканал Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в американском штате Огайо, сообщает телеканал NBC News

"По меньшей мере один человек погиб и 12 получили ранения", - передает канал со ссылкой на властей штата.

По данным NBC, около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества.

Торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.