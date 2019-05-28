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РИА Новости

В США один человек погиб в результате торнадо, сообщили СМИ

Вчера, 23:17
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в американском штате Огайо, сообщает телеканал NBC News.
"По меньшей мере один человек погиб и 12 получили ранения", - передает канал со ссылкой на властей штата.
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По данным NBC, около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества.
Торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.
Ранее сообщалось, что в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.
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