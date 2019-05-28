В ОБСЕ прокомментировали задержание шеф-редактора Sputnik в Вильнюсе

ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник напомнил об обязательствах стран-участниц организации по содействию работы журналистов после задержания в Вильнюсе шеф-редактора агентства Sputnik.

Ранее сообщалось о том, что в Вильнюсе во вторник по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", въезд в страну ему закрыт на пять лет.

"Вслед за сообщениями о том, что редактора Sputnik Литва Марата Касема ненадолго задержали в аэропорту Вильнюса и запретили въезжать в страну, я напоминаю, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ)", - написал Дезир в Twitter

В постпредстве России при ОБСЕ ранее заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.