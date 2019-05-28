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РИА Новости

ЕС призвал Приштину и Белград к максимальной сдержанности

Вчера, 23:04
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. ЕС поддерживает контакты с Белградом и Приштиной в связи с событиями в Косово, призывает проявлять максимальную сдержанность, любые полицейские операции не должны ослаблять усилий по нормализации, заявил во вторник РИА Новости представитель дипслужбы ЕС.
"Мы поддерживаем контакты с руководством в Приштине и Белграде и призываем проявлять максимальную сдержанность", - заявил представитель, комментируя события.
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По его словам, "полицейская операция в Митровице, направленная против отдельных подозреваемых… должна проводиться в соответствии с законом и должна надлежащим образом доводиться до сведения общественности".
"Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", - добавили в дипслужбе, подчеркнув также, что "полицейские операции должны привносить уверенность в верховенстве права во все общины".
"Такие операции должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации", - сказал он.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
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"Речь идет об устрашении". Силовая акция Приштины в сербской части КосовоПолиция Косово освободила задержанного ранее россиянина ‒ сотрудника миссии ООН. Ситуацию на севере края, где косовская полиция сегодня проводила силовую операцию, прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты и очевидцы.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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