Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал, как с ним обращались спецслужбы

РИГА, 28 мая — РИА Новости. Задержанный в Литве шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заявил, что литовские спецслужбы обращались с ним корректно, но дружеской беседой это назвать было нельзя.

Ранее сообщалось о том, что в Вильнюсе во вторник по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", въезд в страну ему закрыт на 5 лет.

"Предельно корректно со мной общались, но настойчиво. Не угрожали, но сразу дали понять, что это не дружеская беседа и не приятельский диалог. Со мной говорили как с человеком, который совершил что-то неприемлемлемое и ужасное", - сказал Касем РИА Новости.

По его словам, сейчас он ведет консультации с юристами МИА "Россия сегодня" по поводу возможного обращения в суд.

"Сейчас консультируемся с юридическим отделом и в ближайшее время примем решение", - сказал он.

В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.