Новый посол Афганистана переводит на пушту "Преступление и наказание"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новый посол Афганистана в России Мохаммад Латиф Баханд рассказал, что сейчас, помимо дипломатической службы, занят переводом на пушту "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

Баханд рассказал, что по специальности он является литературным критиком - специалистом по русской литературе XIX века.

"Сейчас я перевожу на пушту "Преступление и наказание". Со мной целая группа работает - это мои друзья, бывшие преподаватели, однокурсники", - сказал дипломат.

Ранее он уже перевел на пушту "Войну и мир", "Анну Каренину" и "Братьев Карамазовых". Посол отметил, что это первые в истории переводы русской классики на пушту. При этом он признался, что над произведениями Достоевского работать было труднее, чем над романами Льва Толстого.