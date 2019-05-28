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РИА Новости

Новый посол Афганистана переводит на пушту "Преступление и наказание"

Вчера, 22:34
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новый посол Афганистана в России Мохаммад Латиф Баханд рассказал, что сейчас, помимо дипломатической службы, занят переводом на пушту "Преступления и наказания" Федора Достоевского.
Баханд рассказал, что по специальности он является литературным критиком - специалистом по русской литературе XIX века.
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"Сейчас я перевожу на пушту "Преступление и наказание". Со мной целая группа работает - это мои друзья, бывшие преподаватели, однокурсники", - сказал дипломат.
Ранее он уже перевел на пушту "Войну и мир", "Анну Каренину" и "Братьев Карамазовых". Посол отметил, что это первые в истории переводы русской классики на пушту. При этом он признался, что над произведениями Достоевского работать было труднее, чем над романами Льва Толстого.
"И тяжелее всего было переводить "Братьев Карамазовых". Это тяжело, хотя я этим почти 30 лет уже занимаюсь", - добавил Баханд.
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