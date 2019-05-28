Правозащитники сообщили о подготовке террористами химатаки в Алеппо

Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят минированные машины и ракеты "Град" и "Слон" (сирийского производства), оснащенные отравляющими веществами. Перечисленное оружие планируется применить в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

"Информация следующая: террористы "Джебхат Ан-Нусра"* готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты "Град" и "Слон" с боеголовками, оснащенными отравлявшими веществами, для атак в жилых кварталах мирного города … по нашим данным, террористы планируют применить это оружие в кварталах Халеб Аль-Джадид, на юго-западе, на севере города, в Аль-Мухандисин и Аз-Захра", - рассказал Казем.

По данным правозащитников, террористы организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура в 10 километрах к западу от города Алеппо.

"Склад внутри ресторана, где останавливаются боевики из всех террористических группировок. Расположен этот ресторан рядом с КПП на круговой дороге Ас-Салям. На расстоянии около километра от КПП. Это место также считается одним из путей снабжения складов медикаментов в районе Аль-Мансура",- добавил Казем.

Еще одна партия отравляющих веществ, по данным источников правозащитников, была завезена на продовольственный склад. "Террористы завезли эти вещества 21 мая утром, в районе 4:30. Атака на мирный город планируется в ближайшие дни", - отметил Казем.

"Применять отравляющие вещества террористы планируют в спорных районах (перечисленных выше кварталов), чтобы обвинить потом в химической атаке сирийскую армию. Это задумано для принуждения армии остановить военную операцию, которая была недавно начата, что в свою очередь даст боевикам возможность перегруппироваться и подготовиться для атак на сирийскую армию",- подчеркнул собеседник агентства.

Во вторник госдеп США заявил о том, что власти Сирии якобы могли применить химоружие в районе провинции Идлиб и вновь предупредил сирийские власти, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.