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РИА Новости
Война в Сирии

Правозащитники сообщили о подготовке террористами химатаки в Алеппо

Вчера, 22:31
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят минированные машины и ракеты "Град" и "Слон" (сирийского производства), оснащенные отравляющими веществами. Перечисленное оружие планируется применить в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
"Информация следующая: террористы "Джебхат Ан-Нусра"* готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты "Град" и "Слон" с боеголовками, оснащенными отравлявшими веществами, для атак в жилых кварталах мирного города … по нашим данным, террористы планируют применить это оружие в кварталах Халеб Аль-Джадид, на юго-западе, на севере города, в Аль-Мухандисин и Аз-Захра", - рассказал Казем.
Ситуация на севере провинции Хама
24 апреля, 22:04
Зарубежные СМИ сняли в Хаме постановку гибели сирийской семьи от химоружия
По данным правозащитников, террористы организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура в 10 километрах к западу от города Алеппо.
"Склад внутри ресторана, где останавливаются боевики из всех террористических группировок. Расположен этот ресторан рядом с КПП на круговой дороге Ас-Салям. На расстоянии около километра от КПП. Это место также считается одним из путей снабжения складов медикаментов в районе Аль-Мансура",- добавил Казем.
Еще одна партия отравляющих веществ, по данным источников правозащитников, была завезена на продовольственный склад. "Террористы завезли эти вещества 21 мая утром, в районе 4:30. Атака на мирный город планируется в ближайшие дни", - отметил Казем.
"Применять отравляющие вещества террористы планируют в спорных районах (перечисленных выше кварталов), чтобы обвинить потом в химической атаке сирийскую армию. Это задумано для принуждения армии остановить военную операцию, которая была недавно начата, что в свою очередь даст боевикам возможность перегруппироваться и подготовиться для атак на сирийскую армию",- подчеркнул собеседник агентства.
Фабрика слез. Боевики в Сирии нахимичили себе крыло
22 мая, 17:31
"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло"Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.
Во вторник госдеп США заявил о том, что власти Сирии якобы могли применить химоружие в районе провинции Идлиб и вновь предупредил сирийские власти, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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