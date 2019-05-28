В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".

"Конкретная история с Екатеринбургом решится. Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей, отдавать своих детей в воскресную школу при этом храме… Храм станет доминантой Екатеринбурга и большим знаковым местом для всего города. Все помирятся, успокоятся и все будет нормально", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что место в сквере для храма, из-за которого начался конфликт, предложила не православная община, а местные власти, после чего были проведены общественные слушания и "все было законно".

В целом, представитель РПЦ призвал "выше и шире посмотреть на ситуацию" с храмостроительством. "Русский, российский город без храма не город. Он теряет какую-то свою суть, свое содержание, свой стержень, он распадается, разваливается, становится какими-то каменными джунглями", - отметил священник.

Русский человек, добавил Волков, "нуждается в храме". И если он туда и не заходит, то даже если просто "едет и видит золотые маковки русских церквей – ему уже от этого на душе становится хорошо, легче становится".

"Если наблюдать историю нашей великой страны не в отрезке последних трех лет, а в отрезке последней тысячи или пятисот лет, то мы можем увидеть, что … русский человек всегда строил храм в лучшем месте - в самом красивом, самом хорошем, самом зеленом, и как-то никогда не возникало переживаний о том, что тут некому будет гулять, какой-то даме с собачкой… Конечно, сейчас ситуация, по сравнению с прошлыми веками, сильно у нас изменилась, и сейчас не подавляющее большинство граждан нашей страны являются православными, однако это наш генетический код. И мне кажется, что это совершенно понятно и естественно – что храм должен стоять в центре города, в центре района", - добавил Волков.

Пресс-секретарь патриарха привел в пример строительство собора Всех святых в центре Страсбурга, который несколько дней назад освятил предстоятель Русской церкви. "Даже мэрия Парижа не отправила нашу общину в какой-то мусульманский 23-й район в пригороде, а выделила им участок на набережной Бранли. Как-то там никто из парижан – из которых уж точно гораздо меньше людей православных, чем у нас здесь, в Москве или Екатеринбурге, – не возмущался. Только все ходят и радуются, и делают селфи на фоне русского храма", - заключил он.