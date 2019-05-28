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РИА Новости

Эксперт оценил намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Вчера, 22:20
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МАДРИД, 28 мая - РИА Новости, Елена Шестернина. Украине будет сложно добиться признания международного статуса Керченского пролива по двум причинам - его расположения и необходимости ратификации нового статуса Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал испанский эксперт по морскому праву Луис дель Валь.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет среди прочего вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
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России не нужны международные арбитры в Керченском проливе, заявили в ГД
"В морском праве определены четыре типа проливов - в зависимости от того, что именно они соединяют и в каких зонах они находятся. В зависимости от типа, у одних больше "защиты", у других меньше. В случае "международных" проливов к ним применяется принцип транзитного прохода вместо безопасного прохода. И в этом случае они более "защищены". Но не думаю, что Керченский пролив можно отнести к водам, имеющим международный статус", - заявил дель Валь.
По его словам, международный статус имеют те проливы, которые соединяют открытое море с другим открытым морем или исключительной экономической зоной. В качестве примера он привел Гибралтарский пролив, соединяющий Атлантический океан со Средиземным море и через Суэцкий канал с Красным морем. "Но Азовское море не имеет связи с международными водами", - обратил внимание эксперт.
Он считает, что решение украинского замминистра поставить вопрос об изменении статуса Керченского пролива связано с решением международного трибунала по морскому праву освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных ранее в Керченском проливе за нарушение российской границы.
"Если украинцы хотят выйти из договора по Азовскому морю, считая, что Россия аннексировала Крым и поэтому считает эти воды внутренними, она должна обратиться в Международную морскую организацию (IMO)", - говорит Луис дель Валь. Ранее Зеркаль заявила, что украинская сторона собирается обратиться в международный арбитражный суд. "Трибунал - это суд, он может принимать решения по определенным спорам, но законодательство, статус того или иного моря или пролива в большей степени зависит от IMO", - добавил эксперт.
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"Не получится". Сенатор о планах Киева по Керченскому проливуВ Крыму предостерегли Киев от попыток изменить статус Керченского пролива. Как отметил в эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, Киеву надо было в первую очередь спросить мнения Москвы.
Кроме того, он обратил внимание, что статус определяют международные соглашения, а их должны подписать ряд стран - те, которых касается проход через пролив. "Если, например, Украина и IMO примут решение о соглашении о международном статусе Керченского пролива и Азовского моря, его должны будут ратифицировать ряд стран, в том числе Россия, которые имеют интересы в этой зоне и имеют "политический вес" в морском праве, поскольку у них есть, в частности, большое количество судов, под их флагом перевозится большое количество грузов. Договоры входят в действие в зависимости от количества стран, которые их ратифицируют", - заявил Луис дель Валь. "Если же соглашение подпишет малое количество стран, то это так и останется на бумаге", - добавил он.
Согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
В минувшую субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Крымский мост через Керченский пролив
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Киев хочет новый статус для Керченского пролива. Старый надоелУкраинский МИД решил вывести керченский пролив на международный уровень. Очевидно, его нынешний внутренний статус для незалежной мелковат.
После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Керченский проливРоссияУкраинаВ мире
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