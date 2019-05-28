Эксперт оценил намерение Киева изменить статус Керченского пролива

МАДРИД, 28 мая - РИА Новости, Елена Шестернина. Украине будет сложно добиться признания международного статуса Керченского пролива по двум причинам - его расположения и необходимости ратификации нового статуса Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал испанский эксперт по морскому праву Луис дель Валь.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет среди прочего вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".

"В морском праве определены четыре типа проливов - в зависимости от того, что именно они соединяют и в каких зонах они находятся. В зависимости от типа, у одних больше "защиты", у других меньше. В случае "международных" проливов к ним применяется принцип транзитного прохода вместо безопасного прохода. И в этом случае они более "защищены". Но не думаю, что Керченский пролив можно отнести к водам, имеющим международный статус", - заявил дель Валь.

По его словам, международный статус имеют те проливы, которые соединяют открытое море с другим открытым морем или исключительной экономической зоной. В качестве примера он привел Гибралтарский пролив, соединяющий Атлантический океан со Средиземным море и через Суэцкий канал с Красным морем. "Но Азовское море не имеет связи с международными водами", - обратил внимание эксперт.

Он считает, что решение украинского замминистра поставить вопрос об изменении статуса Керченского пролива связано с решением международного трибунала по морскому праву освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных ранее в Керченском проливе за нарушение российской границы.

"Если украинцы хотят выйти из договора по Азовскому морю, считая, что Россия аннексировала Крым и поэтому считает эти воды внутренними, она должна обратиться в Международную морскую организацию (IMO)", - говорит Луис дель Валь. Ранее Зеркаль заявила, что украинская сторона собирается обратиться в международный арбитражный суд. "Трибунал - это суд, он может принимать решения по определенным спорам, но законодательство, статус того или иного моря или пролива в большей степени зависит от IMO", - добавил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что статус определяют международные соглашения, а их должны подписать ряд стран - те, которых касается проход через пролив. "Если, например, Украина и IMO примут решение о соглашении о международном статусе Керченского пролива и Азовского моря, его должны будут ратифицировать ряд стран, в том числе Россия, которые имеют интересы в этой зоне и имеют "политический вес" в морском праве, поскольку у них есть, в частности, большое количество судов, под их флагом перевозится большое количество грузов. Договоры входят в действие в зависимости от количества стран, которые их ратифицируют", - заявил Луис дель Валь. "Если же соглашение подпишет малое количество стран, то это так и останется на бумаге", - добавил он.

Согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.

В минувшую субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.