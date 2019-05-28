Саратовский губернатор прокомментировал нападение на ученицу в Вольске

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Пропускная система в школе города Вольск Саратовской области, где подросток ударил топором ученицу, дала сбой, заявил губернатор области Валерий Радаев.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого допрашивают следователи.

"Пропускная система дала сбой, а точнее, она не соответствует необходимым требованиям. Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет - недопустимое нарушение правил безопасности", - заявил Радаев, слова которого цитирует его пресс-служба.

В экстренных службах уточнили РИА Новости, что вход в школу охраняла женщина-вахтер. "По предварительным данным, юноша мимо прошел с рюкзаком, в котором у него поместились три бутылки и топор. Поскольку он обучался в этой школе, то и оснований досматривать его вещи не было", - сказал собеседник агентства.