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РИА Новости

Саратовский губернатор прокомментировал нападение на ученицу в Вольске

Вчера, 21:59
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Пропускная система в школе города Вольск Саратовской области, где подросток ударил топором ученицу, дала сбой, заявил губернатор области Валерий Радаев.
Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого допрашивают следователи.
Вчера, 21:08
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"Пропускная система дала сбой, а точнее, она не соответствует необходимым требованиям. Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет - недопустимое нарушение правил безопасности", - заявил Радаев, слова которого цитирует его пресс-служба.
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что вход в школу охраняла женщина-вахтер. "По предварительным данным, юноша мимо прошел с рюкзаком, в котором у него поместились три бутылки и топор. Поскольку он обучался в этой школе, то и оснований досматривать его вещи не было", - сказал собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.
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Валерий РадаевСаратовская областьСаратовВольскПроисшествия
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