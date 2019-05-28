В РПЦ рассказали о значительном оттоке людей из храмов в центре Москвы

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Храмы Центрального округа Москвы массово покидают прихожане, однако это связано с появлением в других районах новых церквей, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Храмы в центре Москвы ощущают заметный отток людей. Но не потому, что они уходят из храмов, а потому что, если они раньше ездили в центр, то теперь имеют возможность посещать храм рядом со своим домом в шаговой доступности. Эти храмы как раз переполнены", - сообщил Волков.

Сам священник является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве. По его словам, церковь вмещает 500 прихожан, хотя в целом в Солнцеве проживает 120 тысяч человек.

"Храм не просто, а абсолютно переполнен в воскресные дни в осенне-зимний период. Мы совершаем по две-три литургии в воскресный день, потому что мы физически не можем вместить всех людей. Нам нужно в Солнцеве строить еще примерно пять, семь, десять, может быть храмов. Если мы построим, то тогда в каждом храме будет не так много людей, но зато община, священники смогут с каждым человеком точечно работать", - отмечает он.

"Сейчас в нашем храме мы испытываем в этом смысле определенную трудность, потому что не можем обратиться к каждому человеку, который приходит сюда. Мы понимаем, что должны работать с массой людей, а это совсем не то, чем должна заниматься Церковь. Она не работает с массами людей, она обращается к каждому конкретному человеку. А для этого каждого конкретного человека священнику нужно увидеть, посмотреть ему в глаза, пригласить его на чай, поговорить с ним о его бедах, проблемах, скорбях и радостях. Вот в чем заключается служение Церкви", - добавляет священник.

Примерно такая же картина, по его словам, наблюдается в других многолюдных районах Москвы. С похожей проблемой, отметил он, сталкиваются и в других больших городах России.