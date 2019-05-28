Православные и католики пообещали защитить христианские ценности в Европе

МОСКВА, 28 май – РИА Новости. Русская православная и Римско-католическая церкви продолжат напоминать властям Европы об опасности исчезновения христианской ценностей из общеевропейской повестки, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Современная Европа и ее законодательная база не могут не вызывать обеспокоенности христиан, особенно в связи с попытками вытолкнуть христианский контекст европейской культуры на обочину, пересмотреть христианские ценности, до сих пор являющиеся базой и основой для всей Европы. Православная и католическая Церкви продолжают напоминать политикам Европы об опасности исключения христианских ценностей из общеевропейской повестки", - рассказал Волков.

На днях патриарх Кирилл освятил храм Всех святых во французском Страсбурге. В рамках торжественных мероприятий в кафедральном католическом соборе города состоялся концерт хора Киевских духовных школ. По словам Волкова, концерт посетило несколько тысяч человек, что говорит о "добром межцерковном диалоге".