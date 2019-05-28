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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ сравнили количество храмов в США и России

Вчера, 21:47
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Количество храмов в США примерно в десять раз превосходит число православных храмов в России, а вот строительство новых церквей идет там не такими быстрыми темпами, сообщил во вторник пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
"С православием в Америке все хорошо, и, кстати говоря, что интересно: количество храмов в Америке в десять раз превосходит количество храмов в России. Там, по-моему, около 300-400 тысяч – примерно в этих цифрах – церквей. Не только православных имеется в виду, а в целом. У нас, конечно, на порядок меньше", - сказал Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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При этом он уточнил, что в США действует "несколько православных юрисдикций" - разных поместных Церквей, в том числе Православная церковь в Америке, получившая автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году.
По словам Волкова, в Северной Америке храмы тоже строятся, хотя и "не так активно, может быть", как в России. "Я знаю, что в скором времени, благодаря поддержке крупного российского бизнеса, начнется восстановление русского храма в Форт-Росс в Калифорнии. Это такое знаковое место для русско-американских связей, первое место жизни русских миссионеров", - добавил священник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки. Так, за последние десять лет их появилось около 10 тысяч.
К началу 2009 года в РПЦ действовало 29 263 прихода, а в начале 2019 года - 38 649 храмов или других молитвенных помещений, в которых совершается Божественная литургия.
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В то же время, по информации церковного портала "Приходы", если четыре года назад, в 2015 году, в среднем на один храм в России приходилось 6235 человек, то в 2019 году - 5540 человек. Уточняется, что это - "не считая ту часть населения страны, которая традиционно относится к другим религиям". При этом больше всего храмов не хватает в Новосибирской епархии (25 тысяч человек на один храм), епархии города Москвы (16 тысяч человек на храм), Хабаровской епархии (15 тысяч человек на храм), Санкт-Петербургской и Благовещенской епархиях (соответственно, 14 тысяч и 14,3 тысячи человек на храм).
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияСШАрелигия
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