РПЦ построила храмы в каждой деревне Мордовии

"Сегодня усилиями местного митрополита в Мордовии в каждой деревне построен храм, и люди эти храмы переполняют. В других регионах, таких как Хабаровск или Новосибирск, это пока физически невозможно, там огромные просторы. Но Церковь будет продолжать строить храмы, это важная составляющая ее миссии", - отметил Волков.

По данным церковного портала "Приходы", если четыре года назад, в 2015 году, в среднем на один храм в России приходилось 6235 человек, то в 2019 году - 5540 человек. Уточняется, что это - "не считая ту часть населения страны, которая традиционно относится к другим религиям". При этом больше всего храмов не хватает в Новосибирской епархии (25 тысяч человек на один храм), епархии города Москвы (16 тысяч человек на храм), Хабаровской епархии (15 тысяч человек на храм), Санкт-Петербургской и Благовещенской епархиях (14 тысяч и 14,3 тысячи человек на храм соответственно).