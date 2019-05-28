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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ построила храмы в каждой деревне Мордовии

Вчера, 21:47
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© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина держит свечу во время богослужения
Женщина держит свечу во время богослужения
© РИА Новости / Макс Ветров
Женщина держит свечу во время богослужения. Архивное фото
МОСКВА, 28 май - РИА Новости. В Республике Мордовия не осталось деревень без православных храмов, очередь за другими регионами, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
"Сегодня усилиями местного митрополита в Мордовии в каждой деревне построен храм, и люди эти храмы переполняют. В других регионах, таких как Хабаровск или Новосибирск, это пока физически невозможно, там огромные просторы. Но Церковь будет продолжать строить храмы, это важная составляющая ее миссии", - отметил Волков.
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По данным церковного портала "Приходы", если четыре года назад, в 2015 году, в среднем на один храм в России приходилось 6235 человек, то в 2019 году - 5540 человек. Уточняется, что это - "не считая ту часть населения страны, которая традиционно относится к другим религиям". При этом больше всего храмов не хватает в Новосибирской епархии (25 тысяч человек на один храм), епархии города Москвы (16 тысяч человек на храм), Хабаровской епархии (15 тысяч человек на храм), Санкт-Петербургской и Благовещенской епархиях (14 тысяч и 14,3 тысячи человек на храм соответственно).
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМордовияОбщество
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