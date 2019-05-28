Силовики выпустили более 30 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и Донецка, выпущено более 30 мин, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня с 18.29 до 19.25 (совпадает с мск) нами зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по окраинам Горловки и Донецка. Всего выпущена 31 мина калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.