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РИА Новости
Медиавойны

Шеф-редактор Sputnik Литва прокомментировал попадание в базу "Миротворца"

Вчера, 21:31
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© Фото : страница Марата Касема в InstagramШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
© Фото : страница Марата Касема в Instagram
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил РИА Новости, что безразлично отнесся к своему появлению в списках украинского скандально известного сайта "Миротворец", по его мнению, в базу данных его внесли потому, что Литва является своего рода куратором европеизации Украины.
Ранее Касем заявил РИА Новости, что был задержан по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на пять лет. Позже стало известно, что Касем попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Как написано на сайте, Касем "депортирован из Литвы как представляющий угрозу национальной безопасности".
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"Я никогда не был на Украине и не собираюсь на Украину, но в какой бы меня сайт украинский ни внесли, мне, честно говоря, параллельно. Меня это абсолютно не волнует и не задевает, я не испытываю никаких эмоций", - заявил Касем РИА Новости.
По его словам, "понятно, почему так произошло". "Литва является таким "куратором" европеизации Украины, учителем, ментором. Если Литва приняла такое решение, то ее сателлиты придерживаются такого же курса. Наверняка еще в какой-нибудь внесут список – возможно, украинский, возможно, польский. Я к этому готов", - сказал Касем.
В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
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Марат Касем: "разговор" со мной в аэропорту Вильнюса длился шесть часовВ Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Позже он был отпущен, но въезд в Литву ему теперь запрещен. В эфире радио Sputnik Марат Касем рассказал о том, что произошло с ним в вильнюсском аэропорту.
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