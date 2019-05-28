В Испании отреагировали на вызов посла в российский МИД

Во вторник посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД РФ из-за недружественных высказываний и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля. Испанскому послу "было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями" в одном из интервью, где Боррель назвал Россию "старым врагом".

"Мы были удивлены, негативно, реакцией России. Мы считаем, что она "чрезмерно отреагировала", интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения. И это удивило нас, тем более, что об этом заявили публично", - сказали в ведомстве.