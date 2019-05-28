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РИА Новости

В Испании отреагировали на вызов посла в российский МИД

Вчера, 21:30
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
МАДРИД, 28 мая – РИА Новости. Испанский МИД считает "чрезмерной" реакцию Москвы на заявления исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля, назвавшего Россию "старым врагом", заявили журналистам источники в МИД Испании.
Во вторник посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД РФ из-за недружественных высказываний и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля. Испанскому послу "было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями" в одном из интервью, где Боррель назвал Россию "старым врагом".
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"Мы были удивлены, негативно, реакцией России. Мы считаем, что она "чрезмерно отреагировала", интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения. И это удивило нас, тем более, что об этом заявили публично", - сказали в ведомстве.
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