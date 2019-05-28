Шеф-редактор Sputnik Литва намерен оспорить в суде запрет на въезд в страну

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил РИА Новости, что готовится опротестовать в суде решение Вильнюса о запрете на въезд в страну на пять лет.
Ранее Касем был задержан по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на пять лет. В настоящее время журналист уже выдворен из страны.
"Сейчас мы консультируемся с юридическим отделом МИА "Россия сегодня". В ближайшие дни мы об этом объявим. Лично моя позиция – такие вещи нельзя оставлять без ответа, потому что это продолжается не первый день, не первый месяц и год. Каждый раз относиться к этому с молчанием, я считаю, неправильно. Молчание – знак согласия. Соглашаться с таким абсурдом невозможно", - заявил Касем РИА Новости.
Он уточнил, что является гражданином Латвии и сейчас находится в Риге, поэтому запрет на въезд в Литву на пять лет не помешает ему посещать другие страны Шенгенского соглашения.
"Нет, конечно. Это запрет в одной конкретной стране. Да, такое бывает", - отметил он.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что он занимается только журналистской деятельностью и больше ничем. Симоньян рассказала, что российским СМИ в Прибалтике работать практически невозможно. Сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и следят за ними.
Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский сообщил РИА Новости, что МИА "Россия сегодня" обратилась к президенту Литвы с просьбой обратить внимание на ограничение свободы слова.
Вчера, 20:06Марат Касем: "разговор" со мной в аэропорту Вильнюса длился шесть часовВ Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Позже он был отпущен, но въезд в Литву ему теперь запрещен. В эфире радио Sputnik Марат Касем рассказал о том, что произошло с ним в вильнюсском аэропорту.
В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".