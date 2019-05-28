На юге Москвы столкнулись пять машин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома №2, после аварии одна из машин сбила велосипедиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В районе дома №2 по Варшавскому шоссе столкнулось пять легковых автомобилей с последующим наездом на велосипедиста. Пострадавших в автомобилях нет, велосипедист с незначительными травмами госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП выясняются, заключили в пресс-службе.