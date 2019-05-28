Apple обновила iPod touch

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания Apple после четырехлетнего перерыва представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель седьмого поколения iPod touch, который сохранил дизайн прошлых моделей, значительно улучшив свои характеристики.

В пресс-релизе, который приводится на сайте компании, отмечается, что iPod touch теперь использует чип A10 Fusion (собственная разработка процессора Apple, впервые показанная в iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году), который обеспечивает более высокую производительность. Кроме того, в новом проигрывателе появилась возможность совершать групповые звонки, используя технологию FaceTime.

"Мы сделали самое доступное iOS-устройство еще лучше: в два раза повысили производительность, добавили поддержку групповых звонков FaceTime и дополненной реальности", - отметил вице-президент Apple по продуктовому маркетингу Грег Джозвиак.

По его словам, стартовая цена нового iPod составит 199 долларов. Как отмечается в пресс-релизе, в магазинах новый iPod touch появится позднее на этой неделе.

Новинка не получила ни Touch ID, ни Face ID, сохранив дизайн прежней модели и механическую кнопку "Домой".

В России стартовая цена - 18 990 рублей за версию с накопителем 32 гигабайта (версия со 128 гигабайтами обойдется в 28 190 рублей, 256 гигабайт - 37 390 рублей). При этом не сообщается, когда именно iPod touch станет доступен к покупке на территории России.