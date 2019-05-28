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РИА Новости

Apple обновила iPod touch

Вчера, 21:10
1976
© Фото : Apple Inc. iPod touch
iPod touch
© Фото : Apple Inc.
iPod touch. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания Apple после четырехлетнего перерыва представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель седьмого поколения iPod touch, который сохранил дизайн прошлых моделей, значительно улучшив свои характеристики.
В пресс-релизе, который приводится на сайте компании, отмечается, что iPod touch теперь использует чип A10 Fusion (собственная разработка процессора Apple, впервые показанная в iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году), который обеспечивает более высокую производительность. Кроме того, в новом проигрывателе появилась возможность совершать групповые звонки, используя технологию FaceTime.
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"Мы сделали самое доступное iOS-устройство еще лучше: в два раза повысили производительность, добавили поддержку групповых звонков FaceTime и дополненной реальности", - отметил вице-президент Apple по продуктовому маркетингу Грег Джозвиак.
По его словам, стартовая цена нового iPod составит 199 долларов. Как отмечается в пресс-релизе, в магазинах новый iPod touch появится позднее на этой неделе.
Новинка не получила ни Touch ID, ни Face ID, сохранив дизайн прежней модели и механическую кнопку "Домой".
В России стартовая цена - 18 990 рублей за версию с накопителем 32 гигабайта (версия со 128 гигабайтами обойдется в 28 190 рублей, 256 гигабайт - 37 390 рублей). При этом не сообщается, когда именно iPod touch станет доступен к покупке на территории России.
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Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. В настоящее время Apple является мировым лидером в области инноваций, выпуская iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Четыре программных платформы Apple - iOS, macOS, watchOS и tvOS - обеспечивают работу всех устройств Apple и предоставляют пользователям сервисы, включая App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и другие.
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