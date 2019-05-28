Омбудсмен: пострадавшей в школе в Вольске нанесли психологическую травму

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Девочке, которую во вторник топором ударил подросток в школе города Вольска Саратовской области, нанесена не только физическая, но очень сильная психологическая травма, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого допрашивают следователи.

"Девочку транспортировали санавиацией в Саратов. Она жива, и мы надеемся, что все будет хорошо. Родители вместе с девочкой сейчас находятся. Я думаю, что в дальнейшем ей нужна будет психологическая помощь, сейчас пока медицина должна работать", - сказала собеседница агентства.