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РИА Новости

СМИ сообщили о двадцати погибших в ДТП с микроавтобусом в Мали

Вчера, 20:47
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Двадцать человек погибли, 13 пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Мали, сообщает местное агентство Agence de Presse du Mali со ссылкой на источники.
Уточняется, что грузовик врезался в микроавтобус, который ехал навстречу. Авария произошла во вторник днём по местному времени в районе города Куликоро в юго-западной части Мали.
Министр транспорта и городской мобильности Ибрахима Абдул Ли и его коллега по безопасности и гражданской защите генерал Салиф Траоре прибыли на место происшествия для оценки ущерба.
Отмечается, что раненых доставили в больницу в столицу Мали Бамако.
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