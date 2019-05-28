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РИА Новости

В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.
Ранее СМИ сообщили, что США выдвинули турецкой стороне ультиматум: Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы F-35, если Турция не откажется от российских комплексов.
Зенитные ракетные комплексы С-400
22 мая, 16:33
Эксперт увидел в закупках С-400 возможность выхода Турции из НАТО
Отвечая на вопрос о том, как будет действовать Турция в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать "допущения".
"Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами", — добавил Акар. Также он подчеркнул, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35 от американской стороны.
Он отметил, что самолеты уже доставили в Турцию и пилоты учатся управлять ими.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
22 мая, 13:03
Война за С-400. США придумали новую порцию угроз для ТурцииСША поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400. Но, кажется, не представили достойных аргументов, почему Анкаре стоило бы поступиться своим имиджем и заключенными контрактами.

Сделка по С-400

Анкара неоднократно подчеркивала, что не намерена отказываться от покупки российских комплексов С-400 "Триумф", первая партия которых должна поступить в июле. В свою очередь, США заявляли, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО. В Вашингтоне предупреждали, что Турции могут грозить санкции, если сделка состоится. Среди возможных последствий американская сторона называла задержку или отмену продажи F-35.
На прошлой неделе официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Турцию столкнется с "очень негативными" последствиями, если не откажется от покупки С-400. По ее словам, поставки российских комплексов повлияют на оборонные контакты НАТО и Турции.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
959452512
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Хулуси АкарС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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