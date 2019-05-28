В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk . Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу

Ранее СМИ сообщили, что США выдвинули турецкой стороне ультиматум: Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы F-35, если Турция не откажется от российских комплексов.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать Турция в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать "допущения".

"Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами", — добавил Акар. Также он подчеркнул, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35 от американской стороны.

Он отметил, что самолеты уже доставили в Турцию и пилоты учатся управлять ими.

Сделка по С-400

Анкара неоднократно подчеркивала, что не намерена отказываться от покупки российских комплексов С-400 "Триумф", первая партия которых должна поступить в июле. В свою очередь, США заявляли, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО. В Вашингтоне предупреждали, что Турции могут грозить санкции, если сделка состоится. Среди возможных последствий американская сторона называла задержку или отмену продажи F-35.