Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу уже осуждённого экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова по новому эпизоду о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

"Постановлением Тверского суда Москвы Безделову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде заключения по стражу до 28 июля 2019 года", — сказала она агентству.

По словам адвоката Безделова Бориса Кожемякина, новый эпизод связан с обустройством границы в районе Кяхты и Выборга. Сумма вменяемого ущерба — 49 миллионов рублей.

"Сорок девять миллионов рублей, нам даже стыдно называть такую сумму. При делах некоторых сотрудников МВД и ФСБ — это просто слезы, арифметическая погрешность", — сказал он агентству.

По словам защитника, в колонии Безделов находился на общем режиме.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Следователи утверждают, что с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали более 490 миллионов рублей. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Как полагают следователи, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.