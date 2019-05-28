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РИА Новости

Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший глава федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрий Безделов
Бывший глава федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрий Безделов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший глава федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрий Безделов . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу уже осуждённого экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова по новому эпизоду о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
"Постановлением Тверского суда Москвы Безделову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде заключения по стражу до 28 июля 2019 года", — сказала она агентству.
Молоток судьи. Архивное фото
15 февраля 2017, 19:59
Экс-глава Росграницы не признал вину в организации преступного сообщества
По словам адвоката Безделова Бориса Кожемякина, новый эпизод связан с обустройством границы в районе Кяхты и Выборга. Сумма вменяемого ущерба — 49 миллионов рублей.
"Сорок девять миллионов рублей, нам даже стыдно называть такую сумму. При делах некоторых сотрудников МВД и ФСБ — это просто слезы, арифметическая погрешность", — сказал он агентству.
По словам защитника, в колонии Безделов находился на общем режиме.
По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.
Следователи утверждают, что с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали более 490 миллионов рублей. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.
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Как полагают следователи, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.
В конце декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 2,5 до восьми лет - благодаря тому, что суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Все фигуранты дела свою вину отрицают, кроме одного, который признал ее частично. Защита Безделова добивалась оправдания.
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РосграницаРоссияПроисшествия
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