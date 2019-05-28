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РИА Новости

Симоньян обвинила "Миротворец" в связях со спецслужбами Литвы

Вчера, 20:19
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Случай с шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом показывает, что скандальный украинский сайт "Миротворец" работает в тесной связке не только со спецслужбами Украины, но и Литвы, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Уже давно ясно, что "Миротворец" работает в тесной связке с украинскими спецслужбами. Теперь стало понятно, что и со спецслужбами Литвы", - заявила она РИА Новости.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Вчера, 20:06
Марат Касем: "разговор" со мной в аэропорту Вильнюса длился шесть часовВ Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Позже он был отпущен, но въезд в Литву ему теперь запрещен. В эфире радио Sputnik Марат Касем рассказал о том, что произошло с ним в вильнюсском аэропорту.
Ранее шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал агентству о своем задержании по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на пять лет. Сейчас журналист уже выдворен из страны.
Позже стало известно, что Касем попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Как написано на сайте, Касем "депортирован из Литвы, как представляющий угрозу национальной безопасности".
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Касем занимается только журналистской деятельностью и больше ничем. Симоньян рассказала, что российским СМИ в Прибалтике работать практически невозможно. Сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и следят за ними.
Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский сообщил РИА Новости, что МИА "Россия сегодня" обратилась к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой обратить внимание на ограничение свободы слова.
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В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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