Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T20:16Z
https://ria.ru/20190528/1555042123.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152188/82/1521888286_0:0:2240:1260_1036x0_80_0_0_eef0f470f9ce969e47b7de0b110a6fcd.jpg
РИА Новости

Посол России: кризис в Австрии не помешает работе форума "Сочинский диалог"

Вчера, 20:16
109
© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : посольство РФ в Австрии
ВЕНА, 28 мая – РИА Новости. Правительственный кризис в Австрии не скажется на работе двустороннего форума общественности "Сочинский диалог", министерства иностранных дел России и Австрии продолжат оказывать ему поддержку, заявил РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.
"Что касается вашего вопроса о "Сочинском диалоге", то форум общественности двух стран уже состоялся, в процессе его создания необходимая правительственная поддержка, прежде всего, по линии МИД России и Австрии была оказана, как об этом договорились президенты наших стран на саммите в Вене в июне прошлого года", - сказал Любинский.
"Конечно, правительство и МИД будут и далее поддерживать и сопровождать его работу, но именно в плане оказания содействия. "Сочинский диалог" уже становится самостоятельным и важным фактором в наших двусторонних отношениях - диалог общественности, диалог гражданского общества. Под его эгидой уже в нынешнем году запланирован целый ряд проектов, и я не вижу абсолютно никаких причин, которые потребовали бы изменения этих планов", - добавил российский посол.
Несколько дней (до назначения временного кабмина, который будет управлять страной до досрочных выборов в сентябре), все ушедшие в отставку члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, кроме Курца - обязанности канцлера на короткое время перешли вице-канцлеру Хартвигу Легеру. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Вчера, 17:15
Смена Курца. Канцлера Австрии освободили от властиЕго потому и сместили, что так и не смогли одолеть. Это – отставка на гребне успеха, в расцвете сил и рейтинга. Любой маркетолог скажет, что лучшей почвы для последующего роста акций и не придумаешь.
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы). Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии – плачевный результат для оппозиции и лучший в истории партии Курца.
000000
Обсудить 0
Дмитрий ЛюбинскийСебастьян КурцМИД РФАвстрияРоссияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук назвал новые украинские власти "профессиональными популистами"
Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия
Посольство в Вене ищет подозреваемого в осквернении советского мемориала
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины
Лента
новостей
Здание МИА Россия сегодня в Москве
"Россия сегодня" призвала президента Литвы не ограничивать свободу слова
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Албанцы снова попытаются занять север Косово, заявил Вучич
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян обвинила "Миротворец" в связях со спецслужбами Литвы
В РПЦ рассказали о значительном оттоке людей из храмов в центре Москвы
ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников. 28 мая 2019
На Украине микроавтобус с 16 школьниками столкнулся с грузовиком
Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановили
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 28 мая 2019
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС
На северо-востоке Москвы задерживаются трамваи
Михаил Саакашвили
Саакашвили намерен сделать Украину ведущей страной в Европе
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва намерен оспорить в суде запрет на въезд в страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
Лента новостейМолния