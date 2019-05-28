Посол России: кризис в Австрии не помешает работе форума "Сочинский диалог"

ВЕНА, 28 мая – РИА Новости. Правительственный кризис в Австрии не скажется на работе двустороннего форума общественности "Сочинский диалог", министерства иностранных дел России и Австрии продолжат оказывать ему поддержку, заявил РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.

"Что касается вашего вопроса о "Сочинском диалоге", то форум общественности двух стран уже состоялся, в процессе его создания необходимая правительственная поддержка, прежде всего, по линии МИД России и Австрии была оказана, как об этом договорились президенты наших стран на саммите в Вене в июне прошлого года", - сказал Любинский.

"Конечно, правительство и МИД будут и далее поддерживать и сопровождать его работу, но именно в плане оказания содействия. "Сочинский диалог" уже становится самостоятельным и важным фактором в наших двусторонних отношениях - диалог общественности, диалог гражданского общества. Под его эгидой уже в нынешнем году запланирован целый ряд проектов, и я не вижу абсолютно никаких причин, которые потребовали бы изменения этих планов", - добавил российский посол.

Несколько дней (до назначения временного кабмина, который будет управлять страной до досрочных выборов в сентябре), все ушедшие в отставку члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, кроме Курца - обязанности канцлера на короткое время перешли вице-канцлеру Хартвигу Легеру. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.