В Видном к концу года построят новую дорогу к трассе М-4 "Дон"

Деньги на строительство дороги выделил частный инвестор, общая стоимость строительных работ – 442 миллиона рублей. Проект включает две основные полосы движения с заездными "карманами" для общественного транспорта и реверсивную полосу безопасности. Работы планируется завершить к ноябрю этого года.

Также власти района приняли решение расширить Каширское шоссе (старое). Оно, как и выезд из шестого микрорайона, включено в транспортную стратегию муниципалитета.

"К нам почти ежедневно приходят обращения жителей с вопросами, когда и как будет решена эта проблема. Видновчане жалуются на то, что машинам на этой узкой дороге сложно разъехаться, а ее качество оставляет желать лучшего", – отметил Валерий Венцаль.