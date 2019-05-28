В Видном к концу года построят новую дорогу к трассе М-4 "Дон"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новая дорога между шестым микрорайоном Видного и М-4 "Дон" упростит жизнь всему городу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Ленинского района Валерия Венцаля.
Деньги на строительство дороги выделил частный инвестор, общая стоимость строительных работ – 442 миллиона рублей. Проект включает две основные полосы движения с заездными "карманами" для общественного транспорта и реверсивную полосу безопасности. Работы планируется завершить к ноябрю этого года.
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Также власти района приняли решение расширить Каширское шоссе (старое). Оно, как и выезд из шестого микрорайона, включено в транспортную стратегию муниципалитета.
"К нам почти ежедневно приходят обращения жителей с вопросами, когда и как будет решена эта проблема. Видновчане жалуются на то, что машинам на этой узкой дороге сложно разъехаться, а ее качество оставляет желать лучшего", – отметил Валерий Венцаль.
Для многих жителей новая дорога станет третьей транспортной альтернативой выезда из города.