Албанцы снова попытаются занять север Косово, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово снова попытаются занять силой населенный сербами север края, заявил депутатам скупщины президент Сербии Александр Вучич.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

"То, что косовские спецподразделения отведены с севера края, куда они вторглись утром и задерживали сербов, не должно нас слишком сильно радовать, потому что они снова попытаются, и не раз, потому что север Косово и Метохии – их несбыточная мечта и такой и останется", - заявил сербский президент депутатам парламента.

"Все вместе будем бороться за Сербию, за интересы нашего народа в Косово. Уверен, что более мудрой, серьезной и ответственной политикой создадим условия, при которых из невозможного положения сделаем как можно больше для нашей страны и народа, а потеряем меньшее из того, что должны", - отметил Вучич.