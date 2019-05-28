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РИА Новости

Албанцы снова попытаются занять север Косово, заявил Вучич

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово снова попытаются занять силой населенный сербами север края, заявил депутатам скупщины президент Сербии Александр Вучич.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
"То, что косовские спецподразделения отведены с севера края, куда они вторглись утром и задерживали сербов, не должно нас слишком сильно радовать, потому что они снова попытаются, и не раз, потому что север Косово и Метохии – их несбыточная мечта и такой и останется", - заявил сербский президент депутатам парламента.
"Все вместе будем бороться за Сербию, за интересы нашего народа в Косово. Уверен, что более мудрой, серьезной и ответственной политикой создадим условия, при которых из невозможного положения сделаем как можно больше для нашей страны и народа, а потеряем меньшее из того, что должны", - отметил Вучич.
Албанские власти Косово в одностороннем порядке при поддержке стран Запада провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор самопровозглашенный суверенитет Косово признали порядка 100 стран-членов ООН. Белград фактически потерял контроль над территорией своей южной автономии в 1999 году после бомбардировок Союзной Югославии со стороны НАТО.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Вчера, 18:31
"Речь идет об устрашении". Силовая акция Приштины в сербской части КосовоПолиция Косово освободила задержанного ранее россиянина ‒ сотрудника миссии ООН. Ситуацию на севере края, где косовская полиция сегодня проводила силовую операцию, прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты и очевидцы.
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Александр ВучичСербияКосовоВ мире
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