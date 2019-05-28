"Россия сегодня" призвала президента Литвы не ограничивать свободу слова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" после задержания шеф-редактора Sputnik Литва призывает нового президента Литвы обратить внимание на ограничение свободы слова, заявил РИА Новости директор по коммуникациям "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

"Мы в очередной раз возмущены запретом на въезд в страну нашему журналисту. Обращаемся к избранному президенту Гитанасу Науседе с просьбой обратить внимание на ограничения свободы слова в Литве. Хотя и без особой надежды", - заявил он.

Ранее шеф-редактор Sputnik Литва (входит в МИА "Россия сегодня) Марат Касем заявил РИА Новости, что был задержан по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на 5 лет. В настоящее время журналист уже выдворен из страны.

"Мешают работать российским СМИ"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что он занимается только журналистской деятельностью и больше ничем. Она добавила, что российским СМИ в Прибалтике работать практически невозможно, так как сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и следят за ними.

В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.