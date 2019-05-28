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РИА Новости
Евровидение-2019

Евровидение посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Евровидение-2019"
Международный конкурс Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Организаторы "Евровидения-2019" сообщили, что международный песенный конкурс посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру.
"Конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве смотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, соответствующие данные были предоставлены Европейским вещательным союзом", - говорится на официальном сайте смотра.
Отмечается, что за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в 2018 году.
Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Лоуренс исполнил композицию Arcade. На втором месте - итальянец Mahmood с песней Soldi.
Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на "Евровидении-2019" с композицией Scream. В результате зрительского голосования певец оказался на четвертом месте, он стал лидером по количеству голосов в 11 странах, среди которых Армения, Албания, Сан-Марино и Белоруссия. Профессиональное жюри присудило Лазареву суммарно 125 баллов, тем самым отнеся его на девятую строчку рейтинга.
Финал Евровидения-2019
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019
1 из 16

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019
2 из 16

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Махмуд (Италия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Махмуд (Италия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
3 из 16

Певец Махмуд (Италия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AP Photo / Sebastian Scheiner

Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
4 из 16

Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певица Тамта (Кипр) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певица Тамта (Кипр) в финале международного конкурса Евровидение-2019
5 из 16

Певица Тамта (Кипр) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019
6 из 16

Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
7 из 16

Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019
8 из 16

Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
9 из 16

Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2019 / Jack Guez

Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019
10 из 16

Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© AFP 2019 / Jack Guez
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певец Лейк Малави (Чехия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Лейк Малави (Чехия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
11 из 16

Певец Лейк Малави (Чехия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
12 из 16

Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AP Photo / Sebastian Scheiner

Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
13 из 16

Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певица Зена (Белоруссия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певица Зена (Белоруссия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
14 из 16

Певица Зена (Белоруссия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
15 из 16

Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
16 из 16

Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
1 из 16

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
2 из 16

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
3 из 16

Певец Махмуд (Италия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
4 из 16

Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner
5 из 16

Певица Тамта (Кипр) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
6 из 16

Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
7 из 16

Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
8 из 16

Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
9 из 16

Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
10 из 16

Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© AFP 2019 / Jack Guez
11 из 16

Певец Лейк Малави (Чехия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
12 из 16

Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
13 из 16

Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner
14 из 16

Певица Зена (Белоруссия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
15 из 16

Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
16 из 16

Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019

© REUTERS / Ronen Zvulun
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