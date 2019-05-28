Евровидение посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019
Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019
Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Махмуд (Италия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Тамта (Кипр) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Лейк Малави (Чехия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Зена (Белоруссия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды), занявший первое место в международном конкурсе Евровидение-2019
Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Махмуд (Италия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Сергей Лазарев (Россия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Тамта (Кипр) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Чингиз (Азербайджан) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Билал Хассани (Франция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Лука Хённи (Швейцария) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Тамара Тодевска (Северная Македония) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Лейк Малави (Чехия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Катерина Дуска (Греция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певец Джон Лундвик (Швеция) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Зена (Белоруссия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Певица Невена Божович (Сербия) в финале международного конкурса Евровидение-2019