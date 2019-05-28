СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка. Об этом сообщило издание Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Отмечается, что боснийка свободно владела русским языком. Для того чтобы сыграть эту роль, ей пришлось пройти кастинг, где девушек выбирали исходя из вкусов Штрахе. За сутки студентка получала семь тысяч евро.

По данным Kronen Zeitung, встреча со Штрахе проходила на подготовленной вилле на Ибице.

Общая стоимость операции для организаторов оценивается в 400 тысяч евро. При этом они предлагали купить видеозапись встречи австрийским политикам и бизнесменам, однако те отказались. В результате запись за 600 тысяч евро купила неназванная немецкая фирма, которая затем передала ее для публикации в СМИ. По информации издания, австрийские спецслужбы знали о скандальной видеозаписи, но не смогли завладеть ей до публикации.

Отмечается, что сейчас организаторы провокации хотят избавиться от полной версии видеозаписи из опасений за свою жизнь.

Скандал со Штрахе

За неделю до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Штрахе беседует с некоей "россиянкой", обещающей ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния. Бывший вице-канцлер утверждал, что девушка — гражданка Латвии.

Из-за скандала Штрахе покинул свой пост. Канцлер и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС и назначил досрочные выборы в парламент.

В последующем австрийский парламент вынес Курцу вотум недоверия. Президент страны Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с канцлером.

При этом немецкая Welt указала, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для Штрахе, выступающего за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.