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РИА Новости

СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Отмечается, что боснийка свободно владела русским языком. Для того чтобы сыграть эту роль, ей пришлось пройти кастинг, где девушек выбирали исходя из вкусов Штрахе. За сутки студентка получала семь тысяч евро.
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Смена Курца. Канцлера Австрии освободили от властиЕго потому и сместили, что так и не смогли одолеть. Это – отставка на гребне успеха, в расцвете сил и рейтинга. Любой маркетолог скажет, что лучшей почвы для последующего роста акций и не придумаешь.
По данным Kronen Zeitung, встреча со Штрахе проходила на подготовленной вилле на Ибице.
Общая стоимость операции для организаторов оценивается в 400 тысяч евро. При этом они предлагали купить видеозапись встречи австрийским политикам и бизнесменам, однако те отказались. В результате запись за 600 тысяч евро купила неназванная немецкая фирма, которая затем передала ее для публикации в СМИ. По информации издания, австрийские спецслужбы знали о скандальной видеозаписи, но не смогли завладеть ей до публикации.
Отмечается, что сейчас организаторы провокации хотят избавиться от полной версии видеозаписи из опасений за свою жизнь.

Скандал со Штрахе

За неделю до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Штрахе беседует с некоей "россиянкой", обещающей ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния. Бывший вице-канцлер утверждал, что девушка — гражданка Латвии.
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Из-за скандала Штрахе покинул свой пост. Канцлер и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС и назначил досрочные выборы в парламент.
В последующем австрийский парламент вынес Курцу вотум недоверия. Президент страны Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с канцлером.
При этом немецкая Welt указала, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для Штрахе, выступающего за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.
В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене.
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Обсудить 37
Хайнц-Кристиан ШтрахеАвстрияВ мире
Популярные комментарии
Ну и кого это волнует? Все равно это русский скандал. Кроме того, если быть максимально объективным, если студентка хорошо владела русским языком, то без русских тут вряд ли обошлось. Кроме того, почему русские не могли нанять боснийку? Она могла лучше пройти кастинг, попросить меньше денег, наконец, русские могли рассчитывать на то, что применение в ходе спецоперации боснийки поможет запутать следы.
28 мая, 19:39
Naum Vygodsky
35306147
Да по одной простой причине. Русским не выгодна отмена санкций. Вы послушайте что говорит наш премьер Медведев и Президент Путин. "Благодаря санкциям, Россия вновь стала развиваться". Так что все кто ратует за отмену санкций, есть враг России.
28 мая, 19:58
nnicolay.n1kitin
152611163
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