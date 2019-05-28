В ОБСЕ осудили нападение на журналиста в Хакасии

ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналиста телеканала "Россия 24" Ивана Литомина в Хакасии.
"Я осуждаю нападение на Ивана Литомина, корреспондента государственной телекомпании "Россия 24" в регионе Хакасия в Сибири со стороны главы района во время интервью. Журналисты должны свободно работать в безопасности без давления, устрашения или физического насилия", - написал Дезир в Twitter.
Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает журналиста и бросает на пол. После чего корреспондента вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а Следственный комитет в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности. Президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.