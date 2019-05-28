Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены

По его словам, бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.