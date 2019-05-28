Московские синоптики опровергли данные об угрозе смерчей в городе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе на этой неделе будет выше климатической нормы, к концу недели атмосферный фронт поменяется, но он будет не таким контрастным, чтобы вызвать смерчи, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил СМИ, что на смену аномальной жаре в столице могут прийти торнадо и смерчи. Наиболее опасным периодом он назвал конец мая и начало июня.

"Что касается ближайших дней, то у нас действительно ожидается два жарких дня с климатической температурой более высокой, чем в июле. В столичном регионе она приблизится к отметке 30 градусов, к концу недели у нас произойдет смена климатического фона. Однако атмосферный фронт не настолько контрастный, чтобы вызвать такие явления, как смерч. Вот это все что я могу сказать на ближайший период смены погоды, что будет летом сказать сложно", - заявила Позднякова.

Метеоролог также отметила, что последний раз такое явление, как смерч, наблюдалось в Москве в 1998 году, когда в городе пострадали рекламные щиты и погнулись кресты на церквях. Позднякова отметила, что в основном смерчи образуются, когда происходит резкая смена характера погоды, подобные процессы отмечаются каждое лето.