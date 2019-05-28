ООН подтвердила новое обследование россиянина после нападения в Косово

ООН, 28 мая - РИА Новости. Российский член миссии ООН в Косово проходит медицинское обследование после того, как он был отпущен косовскими властями, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Известно, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков. О ранении российского гражданина также сообщили многочисленные местные СМИ.

"Российский член миссии был отпущен, и его обследуют прямо сейчас", - сказал Хак.

Он напомнил, что глава миссии Захир Танин предупредил, что "если сотрудникам будет нанесён какой-либо урон, это будет иметь дипломатические последствия".

Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек.