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РИА Новости

ООН подтвердила новое обследование россиянина после нападения в Косово

Вчера, 19:22
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ООН, 28 мая - РИА Новости. Российский член миссии ООН в Косово проходит медицинское обследование после того, как он был отпущен косовскими властями, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Известно, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков. О ранении российского гражданина также сообщили многочисленные местные СМИ.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
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"Российский член миссии был отпущен, и его обследуют прямо сейчас", - сказал Хак.
Он напомнил, что глава миссии Захир Танин предупредил, что "если сотрудникам будет нанесён какой-либо урон, это будет иметь дипломатические последствия".
Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе.
Хашим Тачи
Вчера, 14:10
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
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