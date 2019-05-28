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РИА Новости

Слоны по-прежнему находятся на грани вымирания, заявили экологи

Вчера, 19:21
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CC0 / Pixabay/ajoheyho / Африканский слон
Африканский слон
CC0 / Pixabay/ajoheyho /
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Браконьеры начали убивать заметно меньше слонов в Африке за последние десять лет, однако уровень нелегальной охоты по-прежнему выше максимально допустимых значений. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие результаты своих наблюдений в журнале Nature Communications.

"Это, безусловно, позитивные изменения, однако популяции слонов по-прежнему продолжают сокращаться. Наши наблюдения показывают, что главным "двигателем" браконьерской охоты на слонов давно стал спрос на слоновую кость в странах Азии. Мы не сможем побороть эту проблему, не разобравшись с тем, что порождает этот спрос и как его можно подавить", — заявил Колин Бил (Colin Beale) из Йоркского университета (Великобритания).

На сегодняшний день существует две разновидности этих крупных млекопитающих - африканские и азиатские слоны. Первые живут в больших стадах из 30-40 особей, состав которых мало меняется на протяжении десятков лет. Члены стада образуют сложную социальную пирамиду, на вершине которой стоит самая старшая самка. Считается, что индийские слоны предпочитают жить в одиночестве или в небольших группах по три-пять особей.
И тот и другой подвид слонов сегодня находятся под угрозой вымирания. Азиатские слоны, в силу исторических обстоятельств и традиций в странах Южной и Юго-Восточной Азии, находятся в более лучшем положении, чем их африканские сородичи, однако и им угрожает вымирание из-за вырубки лесов и браконьерства в ряде стран Индокитая.
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В свою очередь, число африканских слонов уменьшается все быстрее в последние годы. В 1930-1940 годах их численность составляла около 4-5 миллионов особей, уменьшившись до 1,3 миллиона к середине 70 годов и затем упав до 600 тысяч к началу 1990 годов. Главной причиной этого была браконьерская охота и политическая нестабильность в странах экваториальной Африки, вынуждавшая местных жителей становиться браконьерами.
В 1989 году страны-участницы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) начали разрабатывать координированные меры по защите слонов от браконьеров. В результате этого убыль слонов, как считали раньше экологи, резко замедлилась и их численность стабилизировалась в начале текущего века.
Недавно ученые пришли к противоположному выводу – численность слонов в крупнейшем национальном парке Габона снизилась на 80% в первое десятилетие текущего столетия из-за резкого усиления хищнической охоты на них. Это заставило Била и его команду объединить и проанализировать статистику, которую собирают местные природоохранные организации в тех регионах Африки, где еще остались слоны.
Эти наблюдения были организованы в рамках программы MIKE, созданной в СИТЕС на деньги Европейского союза, правительств Японии, Великобритании и Китая, одного из главных "потребителей" нелегальной слоновой кости. В общей сложности, в нее входит примерно пять десятков станций слежения, чьи сотрудники подсчитывали число жертв браконьеров и частоту убийств слонов в тех национальных парках, где сосредоточена большая часть этих животных.
Эти данные ученые наложили на различные факторы, которые могут влиять на активность браконьеров, в том числе политическую обстановку в разных странах и регионах Африки, цены на слоновую кость на "черном рынке" Китая и Юго-Восточной Азии, уровень бедности местного населения, а также другие экономические факторы.
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Как оказалось, сильнее всего на браконьерство влияли два параметра – состояние азиатских рынков и уровень экономического или социального неблагополучия в тех регионах, которые соседствовали с ареалами обитания слонов.
Что интересно, уровень нелегальной охоты на слонов почти мгновенно реагировал на запросы "невидимой руки рынка". Это, по словам Била, говорит о том, что браконьерством заправляют не отчаявшиеся местные жители, а очень организованные криминальные организации, управляющие всей цепочкой добычи и транспортировки слоновой кости из Африки в Азию.
Несмотря на это, уровень браконьерства заметно упал, начиная с 2011 года, после того, как Габон и другие африканские страны начали активнее бороться с нелегальной охотой на слонов. Девять лет назад, примерно каждый десятый слон становился жертвой дельцов слоновой костью, тогда как сейчас этот показатель снизился до отметки в 3,7%.
При этом, численность слонов, как отмечают экологи, может расти примерно на 5% в год при благоприятных условиях. Это означает, что даже текущий низкий уровень браконьерства, если объединить его с естественной "убылью населения", будет вести к постепенному сокращению и вымиранию последних гигантов Африки.
Учитывая все это, ученые предлагают перенести главный фокус борьбы с браконьерской охоты на слонов в Африке на продажу слоновой кости в Азии. Экологи уверены в том, что даже небольшое сокращение спроса приведет к тому, что число желающих добыть этот товар сократится еще сильнее, и тогда популяция слонов начнет расти, а не уменьшаться.
Вдобавок, Бил и его коллеги предлагают ООН и другим международным органам задуматься о введении экономической помощи для самых бедных людей, живущих рядом с ареалами обитания слонов. Это сделает их менее склонными идти на риск и принесет больше пользы для слонов, чем дальнейшее ужесточение "физической" борьбы с браконьерами, заключают ученые.
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