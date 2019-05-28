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РИА Новости

Косовские СМИ опубликовали личные данные российского сотрудника миссии ООН

Вчера, 19:02
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Косовские информационные порталы на албанском языке опубликовали новые сведения в связи с задержанием российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, среди них личные данные россиянина.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК, УНМИК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Позже миссия сообщила об освобождении россиянина.
Портал Insajderi опубликовал фотографию водительского удостоверения россиянина. Другой сайт Indeksonline распространил видео, как россиянин в сопровождении медработников садится в автомобиль скорой помощи, при этом за кадром раздаются ругательства.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на населенном сербами севере края началась во вторник в 05.55 (06.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Сообщалось о столкновениях на импровизированных баррикадах и стрельбе. В ходе операции были задержаны порядка 30 человек. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.
Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году.
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