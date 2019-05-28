Сын Лунгина рассказал о госпитализации режиссера

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сын режиссера Павла Лунгина Александр прокомментировал сообщения СМИ о госпитализации отца из-за проблем с сердцем.
Лунгин-младший заявил, что режиссер находится в медучреждении планово.
"С ним все в порядке, у него было плановое медицинское обследование, сейчас он в больнице, но так и должно быть, в четверг должны выписать", — сказал собеседник РИА Новости.
При этом в комментарии телеканалу РЕН ТВ Александр подтвердил, что режиссер провел ночь в реанимации после запланированной процедуры.