Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T19:00Z
https://ria.ru/20190528/1555039858.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151401/28/1514012812_0:127:2888:1752_1036x0_80_0_0_ca220e3c3abc105cf96c2ad604f9d59f.jpg
РИА Новости

В Грузии прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства

Вчера, 19:00
3170
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Единое национальное движение", грузинский оппозиционный депутат Ника Мелия назвал "восстановлением справедливости" решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 18:07
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
"Саакашвили насильно был выдворен из Украины, сегодня мы видим, что новый президент Украины вернул ему гражданство. Восстановлена справедливость", - заявил Мелия журналистам во вторник.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
16 апреля, 19:01
Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
0251223
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Лента
новостей
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Косовские СМИ опубликовали личные данные российского сотрудника миссии ООН
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
В Испании отреагировали на вызов посла в российский МИД
Александр Данилюк
В СНБО прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства
Конкурс Евровидение-2019 в Израиле
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Новоизбранный президент Литвы, экономист Гитанас Науседа
Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией
Михаил Саакашвили
Саакашвили намерен сделать Украину ведущей страной в Европе
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал подробности задержания в Вильнюсе
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Лента новостейМолния