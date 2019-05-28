В Грузии прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства

ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Единое национальное движение", грузинский оппозиционный депутат Ника Мелия назвал "восстановлением справедливости" решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.
"Саакашвили насильно был выдворен из Украины, сегодня мы видим, что новый президент Украины вернул ему гражданство. Восстановлена справедливость", - заявил Мелия журналистам во вторник.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
16 апреля, 19:01Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.