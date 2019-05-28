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РИА Новости

В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину

Вчера, 18:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По версии следствия, 25 мая три женщины 1984, 1986 и 1987 годов рождения "из личных неприязненных отношений" избили знакомого 41-летнего мужчину. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.
"В настоящее время все подозреваемые задержаны и допрошены следствием об обстоятельствах преступления", - сказал представитель ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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