В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

По версии следствия, 25 мая три женщины 1984, 1986 и 1987 годов рождения "из личных неприязненных отношений" избили знакомого 41-летнего мужчину. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.

"В настоящее время все подозреваемые задержаны и допрошены следствием об обстоятельствах преступления", - сказал представитель ведомства.