Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T23:02Z
https://ria.ru/20190528/1555038901.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сербия должна определиться в вопросе о статусе Косова, считает эксперт

Вчера, 18:48
549
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сербия в ближайшее время должна определиться в вопросе о статусе Косова, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек. Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
Вчера, 11:23
Косово само по себе. Вучич признал потерю контроля над территориейПрезидент Сербии Александр Вучич больше двух часов рассказывал парламенту и нации, что Белград больше не контролирует Косово. Призвал всех честно это признать и жить дальше. Вопрос в том, согласятся ли с президентом сограждане.
"Вчера Александр Вучич впервые за все время переговорного процесса, который шел между Белградом и Приштиной, сказал о своем очень печальном выводе: что по вопросу Косова и Метохии Сербия не одержала победу, а проиграла. Это говорит о том, что в ближайшее время придется решать вопрос статуса Косово и признавать его независимость. Альтернативы этому решению нет, говорил Александр Вучич, президент Сербии. Он прекрасно понимает, что за этим может последовать его политическая смерть, и народ, который с его именем будет связывать сдачу Косово, не будет выбирать Вучича на следующий выборах, скорее всего", - полагает Гуськова.
По ее словам, на президента Сербии оказывали давление Евросоюз, США и НАТО. "Каждый преследовал цель заставить Вучича принять это непопулярное в стране решение. Поэтому здесь (по внешнеполитической линии – прим. ред.) конфликта никакого не может быть – он идет у них на поводу и он такое решение должен принять", - сказала эксперт.
"Напряжение, которое может существовать – это только в самом Косове, где албанская полиция сегодня уже выступила на севере Косова и арестовала более 10 человек, в том числе и гражданина РФ, а сербы в косовской Митровице возводят баррикады, потому что боятся за свою жизнь. Вот это – конфликтная зона, и здесь, конечно, нужно проблему решать", - подчеркнула Гуськова. Она напомнила, что российский МИД осудил действия албанской полиции, но само решение вопроса Косова рассматривает как внутреннее дело Сербии. "Поэтому вмешиваться в решения Сербии Россия не будет и примет любое решение, которое устраивает и сербскую, и албанскую стороны", - заключила эксперт.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Вчера, 10:00
Отпустила ли Сербия Косово? Эксперты прокомментировали заявление ВучичаПрезидент Сербии признал потерю Косово. Действительно ли это так, или Александр Вучич просто маневрирует? Эксперты в эфире радио Sputnik высказали мнение по этому вопросу.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
2101110
Обсудить 1
НАТОЕвросоюзСербияКосовоООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Косовские СМИ опубликовали личные данные российского сотрудника миссии ООН
РИА
Новости
Владимир Жириновский
Жириновский приветствовал действия Вучича в Сербии
ООН подтвердила новое обследование россиянина после нападения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Албанцы снова попытаются занять север Косово, заявил Вучич
Лента
новостей
Рамуш Харадинай
Власти Косово прокомментировали задержание россиянина
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Франц Клинцевич
В Совфеде прокомментировали задержание россиянина в Косово
Михаил Саакашвили
В Грузии прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's видит риски для получения Украиной очередного транша МВФ
В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Российский сотрудник ООН в Косово получил серьезные травмы головы
Центр винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
В "Абрау-Дюрсо" прокомментировали ограничение госзакупок импортных вин
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук назвал новые украинские власти "профессиональными популистами"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Лента новостейМолния