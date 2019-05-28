Сербия должна определиться в вопросе о статусе Косова, считает эксперт

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сербия в ближайшее время должна определиться в вопросе о статусе Косова, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек. Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.

"Вчера Александр Вучич впервые за все время переговорного процесса, который шел между Белградом и Приштиной, сказал о своем очень печальном выводе: что по вопросу Косова и Метохии Сербия не одержала победу, а проиграла. Это говорит о том, что в ближайшее время придется решать вопрос статуса Косово и признавать его независимость. Альтернативы этому решению нет, говорил Александр Вучич, президент Сербии. Он прекрасно понимает, что за этим может последовать его политическая смерть, и народ, который с его именем будет связывать сдачу Косово, не будет выбирать Вучича на следующий выборах, скорее всего", - полагает Гуськова.

По ее словам, на президента Сербии оказывали давление Евросоюз, США и НАТО. "Каждый преследовал цель заставить Вучича принять это непопулярное в стране решение. Поэтому здесь (по внешнеполитической линии – прим. ред.) конфликта никакого не может быть – он идет у них на поводу и он такое решение должен принять", - сказала эксперт.

"Напряжение, которое может существовать – это только в самом Косове, где албанская полиция сегодня уже выступила на севере Косова и арестовала более 10 человек, в том числе и гражданина РФ, а сербы в косовской Митровице возводят баррикады, потому что боятся за свою жизнь. Вот это – конфликтная зона, и здесь, конечно, нужно проблему решать", - подчеркнула Гуськова. Она напомнила, что российский МИД осудил действия албанской полиции, но само решение вопроса Косова рассматривает как внутреннее дело Сербии. "Поэтому вмешиваться в решения Сербии Россия не будет и примет любое решение, которое устраивает и сербскую, и албанскую стороны", - заключила эксперт.