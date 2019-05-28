Эксперт оценил предложение увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Увеличение штрафов за повторные нарушения не остановит нарушителей, ситуацию изменить может только лишение прав или введение системы "штрафных отметок", заявил РИА Новости член экспертного совета "Офицеров России", подполковник полиции в отставке, бывший сотрудник ГАИ Александр Клещев.

Ранее замглавы Госавтоинспекции МВД Александр Быков заявил в Общественной палате, что на сегодняшний день система штрафов за зафиксированные фото- и видеокамерами нарушения не реализует свою профилактическую роль, а граждане воспринимают такие штрафы как "плату за проезд", а не наказание, поэтому необходимо вводить повышенные штрафы за третье и последующее нарушение ПДД.

"Такая схема действовать не будет. Тем, у кого есть большие деньги, плевать на штрафы. Многие вообще годами не оплачивают эти штрафы", - заявил эксперт.

Исправить ситуацию на дорогах, считает Клещев, сможет только возвращение специальных отметок на правах – "дырок" за нарушения правил дорожного движения.