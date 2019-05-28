В "Абрау-Дюрсо" прокомментировали ограничение госзакупок импортных вин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ограничение госзакупок импортных вин позволит российским виноделам выйти на новый уровень и будет способствовать развитию отечественной винодельческой отрасли, заявил РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Правительство РФ во вторник опубликовало постановление, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, госзакупки которых ограничены. Согласно документу, с 1 июля 2019 года будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд.

"Мы крайне положительно оцениваем постановление правительства РФ по данному вопросу. Это решение поможет отрасли выйти на новый уровень и будет способствовать развитию и продвижению российской винодельческой отрасли. Приятно наблюдать, что мы движемся по пути мировых винных держав, которые в своих государственных учреждениях предлагают вина исключительно местного производства", - прокомментировал Титов.

Он указал, что, например, в посольствах Италии по всему миру никогда не предложат импортные вина. "Уверены, что подобная инициатива поможет российским винам найти новых почитателей как в России, так и за рубежом", - добавил президент группы.