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РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Вчера, 23:03
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© AFP 2019 / Yasin AkgulВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция
© AFP 2019 / Yasin Akgul
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские путешественники выбрали мировые достопримечательности, которые туристы фотографируют чаще всего, сообщает Skyscanner.
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса. На второй строчке оказалась Каппадокия (15%) – живописная скалистая местность в Турции. Замкнул тройку римский Колизей: его считают главным туристическим фотообъектом 13% респондентов.
Красная площадь в Москве (12%) – на четвертом месте. Пятое и шестое разделили Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне (по 9%). В десятку вошли также небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме (по 8%), Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге (по 4%).
Небоскребы делового центра Москва-сити
30 августа 2018, 21:49Туризм
Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира
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ТуризмТуризмтуристыЭйфелева башняКолизейНовости - ТуризмВеликобританияМоскваФранцияРимГонконгНью-Йорк (город)ЛондонВьетнамТурцияБарселонаОАЭРоссияДубай (город)ИталияСШАИспанияПариж
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