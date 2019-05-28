Источник: СК попросит арестовать подростка, напавшего на школу в Вольске

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Следователи в среду выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу подростка, напавшего с топором на школу в городе Вольске Саратовской области, в результате чего пострадала одна ученица, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски.