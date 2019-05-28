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РИА Новости

Источник: СК попросит арестовать подростка, напавшего на школу в Вольске

Вчера, 18:26
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Следователи в среду выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу подростка, напавшего с топором на школу в городе Вольске Саратовской области, в результате чего пострадала одна ученица, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах.
Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски.
"Подозреваемого сейчас допрашивают следователи. Завтра будет поставлен вопрос перед судом о заключении его под стражу", - сказал собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 17:49
Девочку, пострадавшую при нападении подростка в школе, доставили в Саратов
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Следственный комитет РФВольскПроисшествия
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