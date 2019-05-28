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РИА Новости

В Башкирии три человека пострадали в ДТП

Вчера, 18:26
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УФА, 28 мая - РИА Новости. Двое несовершеннолетних и пенсионерка пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла на 15-м километре автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай вблизи деревни Равилово.
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"По одной из версий, 48-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не уступил пассажирскому автобусу "Газель" и совершил с ним столкновение. В результате аварии трое пассажиров: две 9-летние девочки и 60-летняя пассажирка были доставлены в больницу для осмотра, после чего отпущены домой", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
Отмечается, что автобус двигался по маршруту "Ишкулово-Аскарово", в салоне находились шесть пассажиров.
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Республика БашкортостанБашкортостанПроисшествия
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