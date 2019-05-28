В Башкирии три человека пострадали в ДТП

УФА, 28 мая - РИА Новости. Двое несовершеннолетних и пенсионерка пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.

"По одной из версий, 48-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не уступил пассажирскому автобусу "Газель" и совершил с ним столкновение. В результате аварии трое пассажиров: две 9-летние девочки и 60-летняя пассажирка были доставлены в больницу для осмотра, после чего отпущены домой", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.